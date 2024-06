Polskie przedsiębiorstwa płacą hakerom potężne okupy

Ile wynosi okup hakerów?

Polskie firmy zainfekowane ransomware płacą i to niemało. Z analiz Sophos wynika, że okupy przekazywane cyberprzestępcom to w niemal co drugim przypadku kwoty na poziomie ponad pół miliona złotych. Badania pokazują ponadto, że 42 proc. płacących ofiar hakerów przelało im do 100 tys. zł.

Specjaliści od bezpieczeństwa IT twierdzą, że uleganie cyberszantażowi to błąd. Wystarczy spojrzeć na statystyki, z których wynika, iż w ub.r. tylko 14 proc. firm odzyskało wszystkie dane po ataku ransomware, a 56 proc. przedsiębiorstw zyskało dostęp jedynie do maksymalnie połowy swoich zasobów. Natomiast 6 proc. ofiar straciło wszystkie dane.

Eksperci Sophos zwracają uwagę, że połowie zaatakowanych z użyciem ransomware firm w Polsce udaje się przywrócić systemy bez płacenia okupu. A jednym z najskuteczniejszych sposobów poradzenia sobie z atakiem jest tworzenie kopii zapasowych. – Każda firma, bez względu na jej wielkość czy branżę, w której działa, jest narażona na cyberataki. Złudne jest więc zakładanie, że nas to nie dotyczy i nie ma takiego ryzyka. Wszyscy bez wyjątku powinni być na taką sytuację przygotowani. Większość firm zaatakowanych przez ransomware nie będzie w stanie odzyskać wszystkich swoich plików, nawet jeśli zapłacą okup. Dlatego konieczne jest korzystanie z kopii zapasowych danych – zauważa Chester Wisniewski.

Fachowcy z branży przekonują, że płacenie okupu tylko poprawia sytuację finansową hakerów, a do tego spowalnia reakcję na incydent naruszenia danych. Ostatecznie zwiększa to i tak wysokie koszty usunięcia szkód po cyberataku. A te bywają gigantyczne. W co trzeciej firmie w Polsce dotkniętej ransomware w 2023 r. straty spowodowane takim atakiem wyceniono na ponad 500 tys. zł, a w 8 proc. przypadków – na przeszło 5 mln zł.