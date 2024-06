Zanim Musk rozpoczął starania o zakup platformy mediów społecznościowych Twitter, obecnie znanej jako X, miliarder rzadko sprzedawał swoje akcje Tesli. Większość jego sprzedaży była związana z płaceniem zobowiązań podatkowych, z którymi musiał się zmierzyć z powodu realizacji opcji na akcje. A większość tych sprzedaży była częścią ustalonego harmonogramu, więc nie było wątpliwości, czy opierały się na informacjach poufnych.

Ile Elon Musk zarobił na sprzedaży akcji Tesli

Jednak od kwietnia do grudnia 2022 r. Musk sprzedał akcje Tesli o wartości 22,9 mld dolarów w ramach nieplanowanej sprzedaży, aby sfinansować zakup Twittera za 44 mld dolarów. Sprzedaż akcji w listopadzie i grudniu 2022 r., wraz ze spadkiem cen w Chinach, przyczyniły się do spadku ceny akcji Tesli jeszcze przed raportem sprzedaży ze stycznia. 4 listopada 2022 r. Musk sprzedał akcje za średnią cenę 208,58 dolarów - według dokumentów złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jednak 14 grudnia akcje osiągnęły średnią cenę 158,37 dolarów. Raport sprzedaży za czwarty kwartał stycznia, który ukazał się zaraz po sprzedaży przez Muska drugiej transzy udziałów spowodował spadek akcji do 108,10 dol. z 123,18 dolarów.

Akcje Tesli wkrótce odbiły i wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu 2023 r., zamykając się na poziomie 248,48 dolarów.

Pozew został złożony w sądzie stanu Delaware w momencie, gdy Tesla stara się o zgodę akcjonariuszy na zwrot opcji na akcje Muskowi, których został pozbawiony w styczniowej decyzji sądu. Dwie wpływowe firmy doradcze wezwały akcjonariuszy do głosowania przeciwko jego kontrowersyjnemu pakietowi wynagrodzeń w wysokości miliarda dolarów i wyraziły obawy dotyczące licznych projektów pobocznych dyrektora generalnego Tesli.