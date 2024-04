Premier Australii o Elonie Musku: Arogancki miliarder, który myśli, że jest ponad prawem

W poniedziałek, 22 kwietnia, australijski sąd wydał nakaz platformie X (d. Twitter), by usunęła posty zawierające materiał filmowy z ataku nożem na biskupa Mari Emmanuela 15 kwietnia. Już wcześniej ocenzurowanie tych wpisów nakazał australijski komisarz ds. cyberbezpieczeństwa, ale serwis X tylko zablokował dostęp do nich w Australii. Zgodnie z werdyktem sądu, X ma czas do 17.00 (UTC+10) 25 kwietnia na wykonanie nakazu.

We wtorek rano decyzję skrytykował Elon Musk, który we wpisie zamieszczonym w należącym do niego X zapytał: „Czy Komisarz ds. Cyberbezpieczeństwa (niewybieralny urzędnik) w Australii powinien mieć władzę nad wszystkimi krajami Ziemi?”.

Podkreślił przy tym, że jego serwis zablokował dostęp dla Australijczyków oraz przechowuje wszystkie dane na serwerze w USA. Następnie w nocy czasu australijskiego Musk zamieścił na X mema, w którym stwierdził, że X reprezentuje „prawdę” i „wolność słowa”, czego ma nie dać się powiedzieć o innych platformach, które mają „cenzurować treści” i szerzyć „propagandę”.

- To arogancki miliarder, który myśli, że jest ponad prawem – powiedział o Musku w stacji ABC premier Australii Anthony Albanese.