Dlaczego UE potrzebowała jednolitego podejścia?

Obecnie różne kraje UE w różny sposób administrują i egzekwują sankcje w zależności od systemu wewnętrznego i procesów politycznych. Na przykład w Holandii obowiązuje ustawa o sankcjach z 1977 r. (przewiduje do sześciu lat więzienia za umyślne naruszenie), na Łotwie — do ośmiu lat więzienia , a w niektórych krajach w ogóle nie obowiązują sankcje karne za naruszenie unijnych ograniczeń. Np w Polsce ocena, czy ktoś łamie czy nie łamie sankcji, wspomaga Rosjan itp leży w gestii czterech resortów.

Komisja Europejska poinformowała, że ​​w 12 krajach Wspólnoty naruszenie sankcji jest przestępstwem, w 13 krajach może być zarówno wykroczeniem administracyjnym, jak i przestępstwem, a w dwóch kolejnych państwach takie naruszenia mogą skutkować jedynie odpowiedzialnością administracyjną.

Kary również znacznie się różnią: od dwóch do pięciu lat więzienia (14 krajów) i od ośmiu do 12 lat (osiem krajów). Maksymalna kara dla osób fizycznych waha się od 1200 do 5 mln euro, dla osób prawnych – od 133 tys. euro do 37,5 mln euro (jednak nie wszystkie organizacje mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej).

- Historycznie rzecz biorąc, egzekwowanie sankcji w Unii Europejskiej nie było spójne — zauważył już w 2021 r. specjalista ds. sankcji David Savage z kancelarii prawnej HFW w rozmowie z gazetą RBK. Jego zdaniem stwarzało to szerokie możliwości obejścia ograniczeń.

Ponadto niewiele państw UE publikuje informacje na temat dochodzenia sankcji, grzywien i kar za takie naruszenia, zauważył Savage. Parlament Europejski podkreśla, że przy różnym podejściu do naruszeń sankcji potencjalni sprawcy wybierają jurysdykcje, gdzie mogą ich spotkać jedynie niewielkie kary lub w ogóle. Zazwyczaj kraje nordyckie oraz republiki bałtyckie mają bardziej rygorystyczną kontrolę nad wdrażaniem ustawodawstwa.