InPost idzie jak burza – tylko w br. zamierza na inwestycje w grupie przeznaczyć ok. 1,3 mld zł (nie uwzględniając fuzji i przejęć). Cel? Osiągnięcie do końca roku magicznej granicy 1 mld przesyłek. Choć firma nie zamierza wchodzić na nowe rynki, to planuje umocnić swoją pozycję tam, gdzie już działa – w efekcie postawi ok. 7 tys. nowych paczkomatów (większość, po 3 tys., we Francji i w W. Brytanii). Patrząc na dotychczasowe wyniki, założenie wydaje się być w zasięgu ręki. Liczba przesyłek obsłużonych przez InPost nad Wisłą wzrosła w IV kwartale ub.r. bowiem o 17 proc., a na rynkach zagranicznych o 28 proc. W ogóle cały 2023 r. okazał się dla grupy historyczny – przychody rok do roku wzrosły o 25 proc., do niemal 8,9 mld zł, liczba przesyłek zwiększyła się aż o jedną piątą, do prawie 900 mln sztuk, a zysk operacyjny EBIT skoczył o blisko 60 proc., do 1,5 mld zł. I spółka na tym nie zamierza poprzestawać – wiele wskazuje, że br. może przynieść jej absolutny rekord. Już w I kwartale 2024 r. grupa odnotowała bowiem wolumeny wyższe niż w ub.r. Adam Aleksandrowicz, wiceprezes InPostu odpowiedzialny za finanse, spodziewa się, że spółka będzie rozwijała się szybciej niż rodzimy rynek e-commerce.– Jeśli w Polsce rynek będzie rósł o około 10 proc., to zakładamy, że będziemy o kilka punktów procentowych ponad ten poziom – deklaruje.

Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że większość operatorów rynku KEP (kurier, ekspres, paczka) w Europie twierdzi, że rok 2023 był dla nich bardzo słaby, a 2024 rok może być podobny.

– O wynikach, jakie osiągamy, mogą pomarzyć – zaznacza. – Po pierwszych miesiącach tego roku widzimy, że rozpędzamy się szybciej, niż zakładaliśmy w budżecie. Nie wiemy, co przyniesie nam II kwartał, ale I kwartał pokazuje nadspodziewaną dynamikę. Możemy wyśrubować nasze wyniki – dodaje Brzoska.

InPost ma 35,5 tys. paczkomatów na dziewięciu rynkach. Co istotne, wszystkie zagraniczne są już rentowne (rynek brytyjski osiągnął tzw. break even w III kw., a włoski w IV kw. 2023 r.). Firma mocno nastawia się na usługi transgraniczne – wysyłanie paczek z automatu w jednym kraju do automatu w innym działa m.in. we Francji, ale jeszcze w br. oferta będzie dostępna dla klientów w Polsce.