Taśmy Daniela Obajtka. Prezes Orlenu: Jacek Sasin chce mnie wykończyć

AB: "Dobra"

DO: "A ty Adam na Facebooku grzej, że płyn [u nas] będzie po piętnaście złotych za litr!"

AB: "Ale to jutro zrobimy, jutro"

DO: "Najtaniej płyny w Polsce! Nie zarabiamy na Polakach — napisać! Najtaniej płyny w Polsce! Napisz, trzeba to wytłumaczyć, dlaczego... żeśmy to obniżyli w dwóch zdaniach, że jeszcze opuściliśmy dodatkowo, ponieważ zmieniły się normy związane z jakością spirytusu i jeszcze raz i opuszczamy jeszcze ceny! [...] I hasło »nie łupimy Polaków« na moim Twitterze i Facebooku. Potem w południe damy drugi komunikat... że obniżamy ceny paliw na stacjach, żeby pomóc Polakom i gospodarce, to będzie drugi komunikat".

Czytaj więcej Polityka Daniel Obajtek miał być podsłuchiwany przez CBA. Komentarz byłego prezesa Orlenu Portal Onet.pl poinformował, że były prezes Orlenu Daniel Obajtek był podsłuchiwany przez agentów CBA za rządów Prawa i Sprawiedliwości. "Mieszanina kłamstw i półprawd" - skomentował doniesienia w tej sprawie Obajtek.

Prezes Orlenu nawet nie ukrywał, że akcja z płynem do dezynfekcji na stacjach Orlenu była w wicepremiera Sasina: "trzeba zrobić tak, żeby go za*****, k**** Żeby tymi informacjami... żeby go krew zalała. Żeby nie miał punktu zaczepienia do mojej osoby, słuchaj [...] oni chcą mnie wykończyć teraz".