KGHM ogłasza konkurs na członków zarządu. Przynależność polityczna dyskwalifikuje

Na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Państwowych opublikowane zostało ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu KGHM XI kadencji. Konkurs obejmuje pięć stanowisk: prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. rozwoju, wiceprezesa ds. produkcji i wiceprezesa ds. korporacyjnych. Zgłoszenia mają być przyjmowane do 28 lutego do godz. 12:00 w siedzibie lubińskiej spółki.

Wymagania dla kandydatów na członków zarządu KGHM

Przed kandydatami na stanowiska w ścisłym kierownictwie koncernu postawiono kilkanaście różnego rodzaju wymagań. Poza wyższym wykształceniem i doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu obowiązujących w Polsce regulacji.

Kandydatem na członka zarządu KGHM nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego. Dyskwalifikuje też przynależność do organu partii politycznej, o ile reprezentuje się ją na zewnątrz lub jest się uprawnionym do zaciągania zobowiązań. Kolejne przeszkody uniemożliwiające kandydowanie to: zatrudnienie przez partię polityczną i pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej w jakiejkolwiek spółce należącej do grupy kapitałowej.

Dodatkowo od kandydatów na członków zarządu KGHM wymaga się: posiadania wiedzy o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych. Konieczne jest również posiadanie wyróżniających się zdolności organizatorskich, komunikacyjnych, swobody poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętności pracy w złożonych zespołach menedżerskich. Kolejny niezbędny warunek to wiedza umożliwiającą „prowadzenie spraw spółki o zasięgu globalnym, w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, przy czym prowadzenie spraw spółki oznacza odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonych pionów zarówno w kraju jak i za granicą”.