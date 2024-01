Duże zmiany w PARP. Minister odwołuje cały zarząd i ogłasza konkurs

- Podjęłam decyzją o odwołaniu zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

- To największa instytucja wspierająca przedsiębiorców w Polsce, ma ogromne fundusze na wsparcie przedsiębiorców. W perspektywie finansowej 2021-2027 to jest ok. 20 mld zł z funduszy strukturalnych. W tym roku PARP powinien przekazać przedsiębiorcom 3,5 mld zł - tłumaczyła minister.

Dodała, że na pełniącą obowiązki prezesa wybrała Joannę Zębaczyńską-Światek, dotychczasową dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów w PARP.

„Dziś ogłaszam transparentny konkurs na nowego prezesa. PARP będzie dla polskich przedsiębiorców partnerem, nie nadzorcą.” - napisała na serwisie X Pełczyńska-Nałęcz.