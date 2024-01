Elon Musk w przyszłym tygodniu ma przylecieć do Polski. Z kim się spotka?

Portal twierdzi, że miliarder prawdopodobnie spotka się z ministrem cyfryzacji, Krzysztofem Gawkowskim.

Przylot Elona Muska do Polski organizuje European Jewish Assosciation (EJA). To organizacja reprezentująca społeczności żydowskie w całej Europie. Już kilka miesięcy temu rabin Menachem Margolin – jej przewodniczący – podczas dyskusji na platformie X zaprosił Elona Muska do odwiedzenia Auschwitz-Birkenau, a ten wstępnie przystał na propozycję.

Elon Musk odwiedzi KL Auschwitz-Birkenau

Wizyta Muska w Auschwitz-Birkenau ma związek z zarzutami o antysemityzm, jakie od kilku miesięcy są wysuwane pod adresem portalu X, którego miliarder jest właścicielem. Oskarżenia nasiliły się po tym, jak Musk udostępnił wpis na X jednego z użytkowników, który stwierdził, że „Żydzi promują nienawiść przeciwko białym”.

Musk odwiedził pod koniec listopada zeszłego roku Izrael i spotkał się z premierem Benjaminem Netanjahu. Miliarder wyraził poparcie dla walki Izraela z Hamasem i zapowiedział położenie kresu propagandzie, która prowadzi do morderstw – pisze Reuter. Musk wspólnie z Netanjahu odwiedzili kibuc Kfar Azza, zaatakowany przez Hamas 7 października.