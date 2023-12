Widzowie powoli wracają do kin, ale branża trwale straciła część widowni

Jednak wiele osób z branży uważa, że pozycja, jaką wyrobiły sobie platformy streamingowe, trwale zmieniła zachowania widzów. – Dziś nie myślimy już o pandemii, ale wiadomo, że czasy sprzed niej nie wrócą z powodu pozycji, jaką wypracowały sobie platformy streamingowe – mówi Karolina Fornal, specjalistka ds. marketingu i promocji w Kinoteka Multiplex. – Mimo to jesteśmy zadowoleni z wyników. Uważam, że wszystko zależy od oferty filmów. Jeśli coś ma dużą wartość artystyczną i wizualną na pewno przyciągnie widza przed duży ekran.

– W 2019 r. co trzeci Polak miał serwis VoD. Teraz jest odwrotnie: na Polaka przypadają prawie trzy serwisy. Zmieniła się też potrzeba tego, co się chce obejrzeć w kinie – mówi Tomasz Kaczor.

To m.in. dlatego, choć frekwencja w kinach urosła i początek 2024 r. zapowiada się dobrze, zdaniem Jagiełło nie zahamuje to zmian, które czekają kinowy rynek. – Zmiana na rynku kin i galerii handlowych jest strukturalna i głęboka. Obserwujemy to np. w Poznaniu, gdzie zamyka się Galeria Malta, w której dziesieciosalowy obiekt miało Multikino. W naszym wypadku decyzje będą zależały od wyników poszczególnych kin i terminu zapadalności umów najmu powierzchni. Do 2026 r. nie kończy się nam żadna z tych umów – mówi.

Dziś sprzedaż biletów do kin wielosalowych odbywa się najczęściej przez internet oraz w kinowych barach. Szef Heliosa pytany, czy kina otworzą ponownie kasy – zaprzeczył.

Jego zdaniem w przyszłości, wraz z poprawą sytuacji kin, można spodziewać się, że przy sprzedaży biletów przez internet nie będzie pobierana dodatkowa opłata. – Obecnie 50 proc. biletów sprzedaje się u nas online. My także pobieramy za to niewielką dodatkową opłatę. Myślę, że z czasem ona zniknie – powiedział Jagiełło.