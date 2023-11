Szwedzi zablokowali Teslę. Domagają się układów zbiorowych

— Dla szwedzkiego ruchu związkowego i kultury obowiązującej na rynku pracy, kwestia jest ważniejsza niż te siedem punktów serwisowych Tesli w naszym kraju.Działania Tesli zagrażają całemu szwedzkiemu systemowi rynku pracy — mówił Jesper Hamark.

Umowy Tesli mają być lepsze

Tesla ze swojej strony oświadczeniu z 7 listopada Tesla określiła szwedzki protest jako „niefortunny”. I przekonywała, że jak najbardziej ​​przestrzega szwedzkich przepisów dotyczących rynku pracy, oferuje już równoważne lub nawet lepsze umowy niż te objęte układami zbiorowymi i pozostanie w otwartym dialogu ze związkiem.

To nie pierwszy raz, kiedy szwedzcy pracownicy ścierają się z amerykańską firmą. W 1995 r. firma Toys „R” Us początkowo odmówiła podpisania układu zbiorowego. Po trzymiesięcznym strajku Szwedzkiego Związku Pracowników Handlowych Amerykanie jednak ustąpili.Od tego czasu wiele się zmieniło – liczba członków związków zawodowych w Szwecji spadła z blisko 90 proc do około 66 proc. zatrudnionych. Chociaż jest to nadal jeden z najwyższych wyników wśród krajów OECD, to wpływ związków zawodowych osłabł. Nowe pokolenie pracowników wchodzi na rynek pracy w którym dominuje nie produkcja, ale usługi i technologie, więc skłonność do wstępowania do związków zawodowych jest ograniczona..Szwedzi w swoich protestach mają już poparcie niemieckiej centrali IG Metall, która pomogła uzwiązkowić fabrykę Tesli w Grunheide w Niemczech „Wasz strajk dodaje naszym kolegom w Grunheide odwagi i pewności, że mogą zorganizować się w związek i wziąć swój los w swoje ręce” – napisał IG Metall w oświadczeniu.

Na wzór Amazona

A sam konflikt między Teslą a szwedzkimi związkowcami może zostać rozwiązany w sposób znany już z zakładów Amazona w tym kraju . Kiedy dwa lata temu Amazon.com Inc. otwierał swoje magazyny w Szwecji, a związkowcy domagali się podpisania układów zbiorowych. Amazon zlecił wtedy podwykonawstwo firmie logistycznej, która miała podpisany układ zbiorowy pracy z lokalnym związkiem zawodowym.