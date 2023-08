Kalifornijski dom Gwyneth Paltrow będzie dostępny na Airbnb

Gości powita osobiście gospodyni (jak można sprawdzić na Airbnb „o potwierdzonej tożsamości”. Zameldowanie wyznaczone jest na godzinę 16, a wymeldowanie na 11. Goście będą mieli do dyspozycji łóżko „Queen-size” (152,5x203,5 cm), będą chronieni przez całodobowo dostępną ochronę oraz pełny zestaw kamer bezpieczeństwa. Będą też mieli dostęp do patio i basenu, ale suszarkę do włosów najlepiej niech zabiorą we własnym zakresie, bo nie jest wliczona w cenę. Nie będzie też dostępu do głównego domu, czyli pobyt odbędzie się w domu dla gości.

Gwyneth Paltrow obiecuje „wygłupy”, ale zastrzega, że ma politykę „żadnych imprez”. W obiekcie nie można też palić, brać narkotyków, ani nie można także zabrać swojego pupila ze sobą.