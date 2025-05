Pieniądze te zostały zajęte przez rosyjski bank centralny w wyniku orzeczenia rosyjskiego sądu. Nakazał on rosyjskiej filii austriackiego banku zapłatę 2 mld euro odszkodowania na rzecz Rasperii – firmy powiązanej z objętym sankcjami Zachodu oligarchą Olegiem Deripaską. Informuje o tym Reuters, powołując się na oświadczenie Raiffeisen Bank International (RBI).

Przegrana z oligarchą

W 2023 r. RBI planował odkupić od Rasperii 24,1 proc. zamrożonych akcji austriackiej firmy budowlanej Strabag, które wówczas należały do ​​Deripaski, i w zamian otrzymać prawo do wypłaty części pieniędzy, które „utknęły” w Rosji. Jednak rok później austriacka grupa zmuszona została do wycofania się z umowy pod naciskiem władz USA, które uznały ją za naruszenie sankcji.

W odpowiedzi Rasperia złożyła pozew, domagając się odszkodowania za szkodę w wysokości około 200 miliardów rubli. W styczniu Sąd Arbitrażowy w Królewcu opowiedział się po stronie rosyjskiej. Apelacja do sądu w Petersburgu zakończyła się 24 kwietnia jej odrzuceniem. Niedługo potem Rasperia zwróciła się do Banku Rosji z o wyegzekwowanie decyzji sądu.

Z konta Raiffeisenbanku (rosyjska filia RBI) umorzono jedynie większą część długu. Pozostała kwota, 174 mln euro, to odsetki, a Rasperia „może w każdej chwili dochodzić egzekucji” tej kwoty, jak podaje Reuters, cytując RBI.