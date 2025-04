Jak mocno mogą jeszcze zostać obniżone stopy procentowe w strefie euro?

"Decyzja EBC nie była zaskoczeniem dla rynku. Bank kontynuuje cykl łagodzenia polityki w warunkach słabnącej presji inflacyjnej. (...) Jednocześnie największe gospodarki Unii Europejskiej nadal tkwią w stagnacji, a napięcia handlowe z USA dodatkowo pogarszają perspektywy wzrostu. W takim otoczeniu dalsze luzowanie polityki monetarnej wydaje się uzasadnione. Rynek spodziewa się kolejnych cięć w czerwcu i lipcu, a instrumenty pochodne oraz rentowności obligacji sugerują możliwość zejścia stóp poniżej 2% do końca 2025 roku. Chociaż Rada Prezesów EBC może zacząć sygnalizować zbliżanie się do poziomu stóp neutralnych, przyszłe decyzje będą zależały od rozwoju napięć handlowych i ich wpływu na gospodarkę oraz inflację” – napisali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

- Nie wiadomo, czy inflacja w dalszym ciągu będzie spadać, czy może znów przyspieszy. Mimo że ewentualne cła odwetowe ze strony UE mogą wywołać krótkoterminowy wzrost cen, najprawdopodobniej nowe warunki handlowe zadziałają dezinflacyjnie. Nie ma jednak wątpliwości co do jednego: sytuacja odbije się niekorzystnie na wzroście gospodarczym w Europie, a kierunek polityki pieniężnej wydaje się przesądzony. W czerwcu oczekiwana jest kolejna obniżka stóp do poziomu 2 proc. - uważa Jasmine Ehlert, główna analityczka Raisin.