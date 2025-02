Silny złoty jest bardzo korzystny dla RPP

Trump i siła gospodarki

Z drugiej strony, oczywiście przekaz Rady nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na siłę polskiej waluty. Ważne są też dobre wyniki i prognozy dla polskiej gospodarki. W czwartym kwartale 2024 r. silniej rok do roku niż Polska (3,7 proc. w ujęciu odsezonowanym) urosła tylko Dania, średnia dla całej UE to 1,1 proc. Prognozy kolejnych organizacji międzynarodowych (np. Fitch, OECD, KE) wskazują, że w latach 2025–2026 będziemy w czołówce najsilniej rosnących gospodarek Europy. – To zawsze jest coś, co przyciąga kapitał. Dodatkowo silnie rosnąca gospodarka zazwyczaj nie wymaga wspierania obniżkami stóp procentowych, co daje pewne przyrzeczenie relatywnie wyższych stóp niż gdzie indziej – wyjaśnia Petka-Zagajewska. Argumentów, aby rewidować w dół prognozy gospodarcze dla Polski nie dają ostatnie dane, w tym m.in. wzrost sprzedaży detalicznej o rewelacyjne 4,8 proc. rok do roku, najsilniejszy od pół roku i aż o 3 pkt proc. wyższy od średniej prognoz ekonomistów w ankiecie „Parkietu”.

Bardzo istotne są też wydarzenia geopolityczne, przede wszystkim zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Wydaje się, że dla rynków finansowych nie liczy się sposób, w jaki do tego dojdzie, ale to, żeby do niego doszło. – To jest też czynnik, który skłania nas do przekonania, że ten trend umocnienia złotego chyba jednak nie będzie trwałym – zauważa Petka-Zagajewska. – Stoimy na stanowisku, że trudno będzie o trwałe, pozytywne rozstrzygnięcia z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku w Europie. Zakładam, że euforia „pokojowa” nie będzie długa – kurs się skoryguje i przez większą część roku euro będzie po ponad 4,20 zł. Acz ta prognoza zakłada też, że RPP zacznie obniżać stopy – dodaje.