Wartość udzielonych kredytów ratalnych w listopadzie tego roku sięgnęła 2,5 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z październikiem aż o 20 proc. – wynika z ostatnich danych Biura Informacji Kredytowej. A ich liczba wzrosła o 10 proc., do ok. 1 mln. I po raz kolejny rok z rzędu, to właśnie listopad okazał się najlepszym miesiącem w roku pod względem sprzedaży tego typy pożyczek.

Reklama

Ile Polacy pożyczają przed światami

- Wiąże się to zakupami prezentów świątecznych – przyznaje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. W ramach kredytów ratalnych można kupować mniejszy czy większy sprzęt AGD, czy RTV, które świetnie nadają na podarunki dla bliskich.

Czytaj więcej Handel Mniej Polaków chce oszczędzać na świętach. Sklepy szykują się na dobry sezon W tym roku cięcie wydatków świątecznych ma w planach co drugi konsument, choć przed rokiem było to aż trzech na czterech. Dla handlu trudno o lepsze informacje.

Z raportu Związku Banku Polskich wynika, w tym roku nawet 19 proc. Polaków mogło (zdaniem samym bankowców) zaciągnąć pożyczkę na prezenty pod choinkę (choć rok temu takich wskazań było tylko 6 proc.). A według badań Krajowego Rejestru Długów, nawet ¼ gospodarstwa domowych zadłuża się na organizację świąt Bożego Narodzenia, w tym 11 proc. zaciąga kredyt bankowy (9 proc. pożycza od rodziny, a pozostali nie płacą rachunków, by mieć więcej na bieżące wydatki).

W listopadzie tego roku Polacy pożyczyli też aż 8,52 mld zł w formie kredytów gotówkowych. To tylko nieco mniej niż w październiku, ale to też jeden z najwyższych poziomów w tym roku, i w ogóle w ciągu ostatnich lat.