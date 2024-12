Prognozy dla wzrostu akcji kredytowej

– Polska gospodarka musi bardzo dużo zainwestować w zieloną energię, a że to projekty, które da się relatywnie dobrze wyskalować, to dosyć dobrze „nadają się” też do finansowania przez banki – zaznacza też Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Do tego gospodarka potrzebuje inwestycji w nowe technologie, robotyzację itp., tak by wzrosła nasza konkurencyjność. Inaczej mówiąc, w Polsce może ruszyć długo oczekiwany boom inwestycyjny, a banki chcą w tym uczestniczyć – dodaje Sobolewski.

A co z perspektywą wzrostu akcji kredytowej dla klientów detalicznych? W 2025 r. prawdopodobnie zacznie się cykl obniżek stóp procentowych, co powinno przełożyć się m.in. na wzrost popytu ze strony gospodarstw domowych choćby na kredyty hipoteczne. – Ale tu karty są w pewnym sensie rozdane. Sprzedaż hipotek czy kredytów gotówkowych zapewne się zwiększy do pewnych poziomów, ale największa przestrzeń do wzrostów jest niewątpliwie w segmencie korporacyjnym – ocenia Kamil Stolarski.

Klienci detaliczni są bardziej ryzykowni?

Oczywiście klienci detaliczni pozostają dla banków równie ważni jak klienci korporacyjni, bo to podstawa ich działalności. Przykładowo: wartość kredytów dla gospodarstw domowych, jak podaje ZBP, w relacji do PKB sięga ok. 20 proc., więc jest dwa razy większa niż dla przedsiębiorstw. A jednak, jak zwraca uwagę Kamil Stolarski, segment detaliczny jest w Polsce coraz mniej „lubiany” ze względu na rosnące tu ryzyko prawne.

– Ryzyko prawne kredytów dla konsumentów rośnie, dlatego banki chcą dywersyfikować swoje portfele, zwiększając zaangażowanie w segmencie korporacyjnym – ocenia też Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.

To ryzyko już się zmaterializowało w postaci ogromnych kosztów rezerw na kredyty CHF, ponoszonych przez banki. Jednocześnie środowisko obawia się, że wypaczona interpretacja ochrony prawej konsumentów może przynieść jeszcze większe zagrożenia. Chodzi o próbę podważania kredytów złotowych opartych o wskaźnik WIBOR, a także lawinę pozwów dotyczących instytucji sankcji kredytu darmowego.