Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisał 8 listopada w Warszawie umowę dotyczącą 100 mln euro kredytu dla polskich spółek zależnych Vantage Development, dewelopera i operatora mieszkań na wynajem należącego do niemieckiego funduszu TAG Immobilien.

- Nasza inwestycja pomoże Vantage Development, polskiej spółce zależnej TAG, rozszerzyć portfele mieszkań na wynajem we Wrocławiu i Gdańsku – mówi „Rzeczpospolitej” prezeska EBOR Odile Renaud-Basso. Jej bank pomoże zbudować około 3000 lokali. - Przyczyni się to do poprawy niedoboru mieszkań, który utrzymuje się w Polsce – dodaje.

EBOR: Inwestycji w mieszkania będzie więcej

Odile Renaud-Basso dodaje, że nieruchomości, w tym budownictwo mieszkaniowe, to jeden z kluczowych obszarów inwestycji EBOR w naszym kraju.

– Biorąc pod uwagę niedobór mieszkań w Polsce, skupiliśmy się na wspieraniu sektora wynajmu prywatnego w celu zwiększenia podaży mieszkań na wynajem. Przez ostatnie dwa lata inwestowaliśmy w instytucjonalnych deweloperów i operatorów z sektora prywatnego, takich jak Resi4Rent, LifeSpot i NREP – mówi Odile Renaud-Basso.