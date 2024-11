W październiku do banków i SKOK-ów wpłynęło 34,5 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy, czyli o 21,1 proc. więcej niż we wrześniu i o 16,5 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy działał program „Bezpieczny kredyt” – podało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia z trzech pierwszych kwartałów br. to bliżej 28 tys. wniosków.

Reklama

W przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 16,5 proc. w porównaniu do października 2023 r.

Czytaj więcej Nieruchomości Barometr nastrojów. Spokojna jesień na rynku mieszkań Ceny mieszkań się stabilizują. Wśród kupujących jest dziś mniej flipperów i inwestorów - wynika z barometru nastrojów na rynku mieszkaniowym przygotowywanego przez Otodom Analytics dla „Nieruchomości” „Rzeczpospolitej”.

Średnia wartość wnioskowanej pożyczki wyniosła 440,18 tys. zł – o 1 proc. mniej niż w rekordowym wrześniu i o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Co z programem „Na start”? Nikt nic nie wie i chyba już nie czeka

BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe mierzy relację całkowitej wartości wnioskowanych pożyczek rok do roku, dlatego październik to kolejny miesiąc ujemnego odczytu. Jak tłumaczy Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, spowodowane jest to wysoką bazą II połowy 2023 r., kiedy rynek był stymulowany programem „Bezpieczny kredyt”.