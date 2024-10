Conotoxia chce pozwać mBank na 1 mld zł, a Bank BPS na 0,5 mld zł

Conotoxia Ltd. poinformowała również o bezprawnym zablokowaniu jej rachunków bankowych przez mBank S.A., co skutkowało uniemożliwieniem dostępu do środków nie tylko samej spółki, ale przede wszystkim uniemożliwieniem klientom dostępu do ich własnych środków.

Co jest podstawą pozwu przeciwko BPS

Również w poniedziałek spółka Cinkciarz.pl podała, że przygotowuje pozew przeciwko Bankowi BPS na kwotę 500 mln zł. Powodem ma być zmowa bankowa, mająca na celu utrudnianie prowadzenia działalności kantorowej.

Czytaj więcej Waluty Złe wiadomości dla Cinkciarz.pl. KNF cofnęła ważne zezwolenie spółce Conotoxia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję cofającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez Conotoxia - podał urząd w komunikacie. Spółka działała przez agenta Cinkciarz.pl.

„Bank BPS uniemożliwił spółce realizację przelewów zwrotnych dla klientów, tłumacząc to rzekomymi problemami informatycznymi. W rzeczywistości działania Banku BPS, rozpoczęte 26 września br. i trwające do dziś, stanowią celowe i systematyczne utrudnianie dostępu do rynku, wymierzone przeciwko spółce oraz jej klientom” – czytamy w oświadczeniu zarządu.

Spółka Cinkciarz.pl przekonuje, że wszystkie kluczowe dowody takiego działania, w tym zrzuty ekranów z systemów bankowych, zostały już zabezpieczone. Jej zdaniem, bank BPS swoimi działaniami poważne naraził na szwank dobre imię zarówno Cinkciarz.pl Sp. z o.o., jak i Conotoxia Sp. z o.o., co jednoznacznie wymaga reakcji prawnej oraz interwencji KNF i UOKiK.