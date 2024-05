Ile będzie pozwów za spłacone kredyty frankowe? Byli frankowicze idą do sądów

Łącznie w mBanku wśród wszystkich toczących się aktualnie spraw sądowych 18 proc. (czyli 3916 przypadków) dotyczy już zamkniętych hipotek frankowych (na koniec 2023 r. było to 17 proc., czyli 3559). Na koniec 2022 r. te wskaźniki były wyraźnie niższe – 14 proc., czyli 2660 przypadków.

Problem rośnie. Coraz więcej byłych frankowiczów idzie do sądów

Z kolei Bank Millennium podaje, że na koniec I kwartału ok. 12 proc. toczących się spraw przed sądem dotyczyło tych „starych” kredytów frankowych. W sumie było ich 2550 wobec 2260 na koniec 2023 r. Władze Millennium zakładają w tej chwili, że 16 proc. hipotek spłaconych jest lub będzie pozwanych.

Z raportów PKO BP dowiadujemy się, że na koniec 2023 r. ok. 4 proc. z już zamkniętych umów trafiło do sądu (to 3599 postępowań). Bardziej aktualnych danych jednak nie ma.

Czytaj więcej Opinie Prawne Wandzel: Czy po uchwale SN frankowicze mają szansę na mieszkania za darmo? Nie można zgodzić się z tezą, iż wykładnię dokonaną przez TSUE należy uwzględniać jedynie wtedy, gdy jest to korzystne dla kredytobiorców, a pomijać, gdy stoi na przeszkodzie maksymalizacji ich już i tak wygórowanych korzyści finansowych - pisze Wojciech Wandzel, adwokat.

– Na razie można ocenić, że aktywność byłych frankowiczów nie jest bardzo duża, ale rośnie – komentuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ.

Pozwy frankowiczów. Może bomba nie wybuchnie

– Wydaje się, że takim bezpośrednim impulsem, by pójść ze swoją sprawą do sądu, jest bieżąca rata do zapłaty. Ci, którzy już spłacili swój kredyt, tej presji nie odczuwają, może nie mają świadomości, że w ogóle mogą to zrobić, może nie chcą się narażać na stres sprawy sądowej – wskazuje.