Zysk netto grupy Alior Banku w I kwartale 2024 wyniósł 578 mln zł – podał bank w raporcie. To o 5 proc. więcej od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się średnio 549,8 mln zł na plusie. Rok do roku wynik netto wzrósł o 58 proc. i spadł o 1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Ile Alior Bank zarobił na odsetkach

Władze Aliora zaznaczają w prezentacji, że wyniki banku ustabilizowały się na wysokim poziomie.

Przychody ogółem w I kwartale wyniosły niemal 1,5 mld zł (wzrosły rok do roku i spadły kwartał do kwartału), a wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wzrósł do 24,4 proc. wobec 22,7 proc. rok wcześniej.

Wynik odsetkowy wyniósł 1,27 mld zł i okazał się zbliżony do oczekiwań rynkowych. W ujęciu rocznym wzrósł on o 15 proc. i spadł o 2 proc. kwartał do kwartału. Bank zaznacza, że wynik odsetkowy wzrósł rok do roku o ok. 166 mln zł, na co pozytywny wpływ miał lepszy wynik na instrumentach pochodnych (hedging) oraz wzrost portfela kredytowego i papierów wartościowych. Za to niższe stopy procentowe NBP miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy rzędu 100 mln zł.