Największy bank USA pozwał drugi bank Rosji. Groźba konfiskaty blisko 10 mld dolarów

- VTB szacuje łączną wielkość zablokowanych aktywów (w tym Otkritie FC Bank) na około 900 miliardów rubli (9,7 mld dol.). Dokładna wartość może się różnić ze względu na wahania kursu walut. Bank widzi trzy sposoby zapewnienia przynajmniej częściowego zwrotu środków: poprzez reorganizację, procesy sądowe i sprzedaż innym bankom objętym sankcjami po obniżonej cenie, powiedział Dmitrij Pianow, pierwszy wiceprezes VTB.

JPMorgan kontra VTB

Według Financial Times JPMorgan jest największym amerykańskim bankiem pod niemal wszystkimi wskaźnikami. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. zarobił w Stanach Zjednoczonych 38,9 miliarda dolarów, co stanowi około 18 proc. łącznych zysków amerykańskiego sektora bankowego. Według obliczeń Bloomberga JPMorgan jest obecnie wart więcej niż jego dwaj kolejni co do wielkości konkurenci razem wzięci. Jego wartość rynkowa stanowi około 27 proc. całkowitej wartości Indeksu KBW Bank, który obejmuje 24 banki amerykańskie.

VTB Bank w 60,2 proc. należy do Kremla. W 2021 r miał zysk netto 4,45 miliarda dolarów. Aktywa ogółem 283 miliardy dolarów. Kapitał własny ogółem 30,2 miliarda dolarów.