Premie bankierów są za duże. Postulaty urzędu nadzoru bankowego

Jej zdaniem pomogłoby też nagłaśnianie w przyszłości postępowań urzędu. — Mamy zęby i używamy ich, ale powinniśmy mieć również pozwolenie na pokazywanie ich. Dziś prawo wymaga, by wiele z naszych działań było niewidocznych dla społeczeństwa, co może być z kolei interpretowane jako brak działania. Przypadek Credit Suisse wykazał raz jeszcze, jak istotne jest informowanie innych uczestników rynku i społeczeństwa. Tym surowym obowiązkiem poufności dotyczącym podejmowanych działań Szwajcaria jest wyjątkiem w skali międzynarodowej — powiedziała szefowa FINMA.

Urząd chce także mieć coś do powiedzenia w kwestii modeli wynagradzania w bankach, ale nie znaczy to, że ustalałby siatkę płac. — To nie nasze zadanie. Potrzebujemy jednak więcej środków prawnych do interweniowania w system wynagrodzeń — dodała M. Amstad.