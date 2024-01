BNP Paribas idzie na ugodę z tysiącami frankowiczów po 8 latach sporów

Klienci zaciągali w latach 2008-2009 kredyty hipoteczne w ramach projektu Helvet Immo; brali po 120-150 tys. euro we frankach szwajcarskich na nieruchomości pod wynajem. Kredyty były denominowane we frankach, ale spłacane w euro. Był to okres globalnego kryzysu finansowego, frank był atrakcyjną walutą do czasu zniesienia przez bank centralny w Bernie jego ochrony. Od 2010 r. jego kurs znacznie się umocnił wobec wspólnej waluty, a BNP Paribas nie uprzedził klientów o takim ryzyku.



Reklama

Bank ogłosił w rozesłanym majlu, że potwierdza "osiągniecie ze stowarzyszeniem CLCV porozumienia proponującego polubowne rozwiązanie klientom, którzy tego pragną”. Na podstawie warunków osiągniętej umowy, dział Personal Finance zobowiązał się zaproponować w najbliższych miesiącach rozwiązanie wszystkim kredytobiorcom — poinformowała CLCV.

Czytaj więcej Konsumenci Dobry czas dla frankowiczów W mijającym roku w polskich i europejskich sądach zapadło szereg ważnych i korzystnych dla konsumentów wyroków.

Francois Carlier, dyrektor generalny CLCV, oświadczył, że umowa jego organizacji zawarta teraz z bankiem stwarza precedens. Na tej podstawie można będzie anulować umowy o kredytach hipotecznych, a klienci nie będą musieli płacić bankowi odsetek za nie, a dostaną ich zwrot za prawie 15 lat. To może oznaczać wypłatę przez francuski bank klientom 400-600 mln euro — poinformował dziennik „La Parisien” za szefem CLCV.

W listopadzie paryski sąd apelacyjny uznał, że bank był „w pełni odpowiedzialny za szkody” poniesione przez grupę klientów, którzy wzięli kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, a zwracane w euro. Sąd w postępowaniu karnym skazał bank na zapłacenie grzywny (wynosi 187 500 euro) i wypłatę odszkodowania autorom pozwu. Postępowanie karne dotyczyło około tysiąca klientów banku, organizacja CLCV podejmując działania prawne w 2016 r. chciała doprowadzić do tego, by pozostali klienci otrzymali takie samo zadośćuczynienie. Posiedzenie sądu w tej spawie miało odbyć się 11 grudnia, ale bank wołał uniknąć kolejnej przegranej i wynegocjował porozumienie z CLCV — dodał „Le Parisien”.