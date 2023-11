Prezes NBP Adam Glapiński: Kto mnie atakuje, szkodzi Polsce

W czasie konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, w czwartek, Adam Glapiński bagatelizował sprawę. – Nie ma żadnego konfliktu. Pan Mucha po prostu żąda niebotycznych kwot za swoją pracę, a poziom i sposób jej wykonywania niczym tego nie uzasadnia – przekonywał. - Reszta to didaskalia – dodał.

Zapewnił, że ta sytuacja nie ma najmniejszego wpływu na pracę zarządu NBP i samego banku. Oraz że ma stały, dobry kontakt z prezydentem. Paweł Mucha jest prawnikiem, wcześniej był m.in. ministrem w kancelarii prezydenta i jego doradcą. To prezydent wskazał go do zarządu NBP.

- Co do wątku personalnego (naruszenie dóbr osobistych) rozważę, czy w ogóle jest sens podejmować w tej sprawie jakiekolwiek działania prawne. W sprawach banku będę natomiast działał z pełną determinacją. Prezes NBP nie stoi ponad prawem. Powinien go przestrzegać – odpowiedział na to na portalu X Paweł Mucha.

W odpowiedzi na te wydarzenia podniosły się głosy o możliwości postawienia prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

- Te ataki to zamach na niezależność banku centralnego zagwarantowaną w konstytucji i przepisach unijnych – grzmiał w piątek prezes Glapiński. - Celem tego ataku jest wepchnięcie Polski na siłę, gwałtem, do strefy euro – diagnozował.