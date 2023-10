Jacek Kurski straci posadę w Banku Światowym? Opozycja znalazła furtkę

Jacek Kurski na intratną i prestiżową posadę w Waszyngtonie w Banku Światowym trafił w grudniu 2022 r. decyzją prezesa NBP Adama Glapińskiego. Objął stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego (alternate executive director). Zarabia ponad milion złotych rocznie i nie musi płacić podatków.

Reklama

Reklama

Jacek Kurski jest wysoko na liście osób, które nowa władza bardzo chce rozliczyć za upartyjnienie TVP.

Czytaj więcej Polityka Żona Jacka Kurskiego odchodzi z TVP. Złożyła wypowiedzenie Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, rozstaje się z Telewizją Polską. Według informacji Onetu złożyła dziś wypowiedzenie.

Posada kurskiego w Banku Światowym wydawała się bezpieczna a on sam nie do ruszenia, ponieważ obsadzenie tego stanowiska leży w gestii prezesa NBP, czyli Adama Glapińskiego. Prezes NBP reprezentuje Polskę w dwóch międzynarodowych instytucjach finansowych, czyli Banku Światowym i Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). To Glapiński wskazuje, kto tam trafi i on decyduje, kiedy taka osoba zakończy swoją misję. Do Waszyngtonu szef banku centralnego wysłał Kurskiego, a do EBOiR kilka miesięcy temu trafił jeden z jego najbliższych współpracowników w NBP Piotr Szpunar.

Okazuje się, że w przepisach, które regulują, kto wysyła reprezentantów do międzynarodowych instytucji finansowych, jest furtka. Pozwala ona nowemu rządowi okroić kompetencje Adama Glapińskiego i w konsekwencji doprowadzić do odwołania Jacka Kurskiego z Banku Światowego – pisze Business Insider Polska.