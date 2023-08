Władimir Putin eksperymentuje z bankowością islamską

Eksperyment ma potrwać od 1 września 2023 do 1 września 2025 roku. Zostanie on przeprowadzony początkowo na terytorium Dagestanu, Czeczenii, Baszkortostanu i Tatarstanu. Potem ma zostać rozszerzony na kolejne regiony. Uczestnikami eksperymentu będą podmioty prawne zarejestrowane zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem i wpisane do rejestru banku centralnego.

Reklama

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Finanse w religiach świata Islam zabrania pobierania odsetek. Prawo kanoniczne Kościoła katolickiego toleruje pożyczki na procent, ale formalnie ich nie dozwala.

Zgodnie z przyjętym dokumentem opublikowanym w ostatni piątek na stronach rządowych, uczestnicy nie będą mieli prawa finansowania działalności związanej z produkcją wyrobów tytoniowych i alkoholowych, wieprzowiny, broni, amunicji, obrotem takimi towarami, a także hazardem. Wszystkie lokaty, jak jest to w bankach islamskich, nie będą oprocentowane. Minimalna wysokość kapitału dla uczestnika eksperymentu, wyniesie 10 mln rubli (niespełna 100 tys. euro) od 1 września 2023 r. i wzrośnie do 15 mln rubli rubli od 1 stycznia 2024 r. Bankowość islamska podlega szeregowi zakazów i ograniczeń. Na przykład oprócz ograniczenia branż, jakie może finansować , zakazuje wypłaty odsetek (riba) i związanych z nimi transakcji oprocentowanych, transakcji wysokiego ryzyka (gharar). Obowiązuje w niej również podział ryzyka zysków i strat pomiędzy finansującego i klienta w transakcjach opartych na rzeczywistych aktywach lub obrocie tymi aktywami.

Nie jest to premiera islamskiej bankowości na terytorium rosyjskim, tyle, że teraz jest to eksperyment na szerszą skalę. Ale rząd i bank centralny intensywnie poszukują kapitału po tym jak z Rosji wycofał się zachodni kapitał. W 1991 roku do Rosji wszedł prywatny International Commercial Bank Bard-Forte Bank, utworzony w 1991 roku. Jego udziałowcem został Islamski Bank Rozwoju. W 2008 roku Broker Credit Service utworzył fundusz inwestycyjny Halal. Kolejny był Amal Financial House, który od 2010 roku w niektórych regionach oferuje islamskie produkty finansowe. A rosyjski Globex Bank zaciągnął w Dubai Islamic Bank o wartości 20 milionów dolarów pożyczkę na warunkach zgodnych z prawem szariatu Murabaha. Z kolei Ak Bars Bank zorganizował plasowanie funduszy konsorcjalnych również zgodną z zasadami bankowości islamskiej o wartości 60 mln USD w 2011 r. Organizatorami i prowadzącymi księgę popytu były wówczas Citi i Islamska Korporacja Rozwoju Sektora Prywatnego (ICD).