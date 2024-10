Pierwsze starcia izraelskiej armii z Hezbollahem w Libanie. Izrael poniósł straty

W środę Izrael, w walkach w południowym Libanie, stracił ośmiu żołnierzy. Po tym jak w nocy z 30 września na 1 października izraelska armia rozpoczęła „ograniczoną operację lądową” w Libanie, do jednostek komandosów i żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych dołączyły w środę jednostki regularnej izraelskiej armii, w tym siły pancerne.



Hezbollah informował w środę, że jego bojownicy starli się z izraelskimi żołnierzami na terytorium Libanu. Organizacja twierdzi, że jej siły zniszczyły trzy izraelskie czołgi Merkava – do starć miało dojść w pobliżu miasteczka Maroun El Ras. Hezbollah twierdzi, że odparł izraelskie ataki na granicy. Rzecznik organizacji, Mohammad Arif oświadczył, że środowe starcia z izraelską armią to dopiero "pierwsza runda", a Hezbollah ma wystarczającą liczbę bojowników, broni i amunicji, by wypchnąć z Libanu izraelskie siły.



Premier Izraela, Beniamin Netanjahu, przekazując kondolencje rodzinom poległych żołnierzy podkreślał, że kraj jest „w szczytowym momencie trudnej walki z irańską Osią Zła, która chce zniszczyć” kraj. - To się nie stanie, ponieważ staniemy ramię w ramię i – z Bożą pomocą - wygramy razem – dodał.



Izraelska armia podaje, że celem jej działań w południowym Libanie jest przede wszystkim niszczenie używanych przez Hezbollah tuneli w pobliżu granicy i innej infrastruktury, która mogłaby być użyta przeciwko Izraelowi.