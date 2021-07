Niemcy oddadzą zapas szczepionek AstraZeneca. Za darmo

Rząd zdecydował, że co najmniej 500 tys. dawek szczepionki AstraZeneca zostanie przekazanych konsorcjum COVAX, którego celem jest zapewnienie biednym krajom dostępu do szczepionek. Do tej pory prawie wszystkie szczepienia miały miejsce w bogatych krajach - informuje Reuters.

