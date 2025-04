1 kwietnia rozpoczęły się egzaminy adwokacki i radcowski. Pierwszego dnia zdający musieli rozwiązać zadanie z prawa karnego, polegające – w obu przypadkach – na sporządzeniu środka zaskarżenia. Egzaminy zawodowe dla prawników potrwają jeszcze 3 dni. W środę odbędzie się część poświęcona prawu cywilnemu, w czwartek – gospodarczemu, a w piątek zdający będą musieli rozwiązać aż dwa zadania – z prawa administracyjnego i etyki zawodowej.

Egzamin radcowski – prowadzenie samochodu po cmentarzu i w stanie nietrzeźwości

W przypadku kandydatów na radców prawnych w grę wchodził art. 178a kodeksu karnego tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. W opisanym stanie faktycznym nie doszło do tego jednak na drodze publicznej, ale na wewnętrznych uliczkach cmentarza.

- Okoliczności podanego stanu faktycznego mogą wydawać się "interesujące", ale nie było to zadanie, które by naszych aplikantów zaskoczyło pod względem merytorycznym. Wychodzili z egzaminu zadowoleni, część osób oddała prace przed czasem. To wynik tego, że jako izba warszawska słyniemy z dobrego szkolenia na aplikacji, w tym z prawa karnego, więc jej absolwenci są przygotowani tak do egzaminu jak i wykonywania zawodu w praktyce karnej – mówi Anna Sękowska, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

– Sporo osób oddało prace przed czasem, co może świadczyć o tym, że zadanie było tak skonstruowane, że można je napisać w odpowiednim czasie. Ale niekoniecznie oznacza to, że było to coś łatwego – mówi z kolei radca prawny Bartosz Szolc-Nartowski, dziekan OIRP w Gdańsku.