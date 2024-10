Joanna Ćwiek-Świdecka: Alkohol w kolorowych tubkach uśmiecha się do dzieci

Przy okazji – jednorazowe papierosy elektroniczne, w różnych smakach i kolorach, są zwykle „przypadkowo” stawiane w sklepach obok słodyczy.

Ostra reakcja Hołowni, Górskiej, Nowackiej i Tuska

Alkohol w tubkach wywołał ostre reakcje polityków. „Szanowna firmo od wódy w saszetkach, to co robicie, to ZŁO w czystej postaci” – napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu tłumaczył, że rodzice instynktownie sięgają po tubki w sytuacji, gdy nagle trzeba opanować głód i emocje dziecka znajdując się poza domem. A przy płaczącym dziecku o pomyłkę łatwo. „Ja w tej sprawie nie odpuszczę też jako poseł” – zapewnił we wpisie. Z kolei senator Anna Górska z Razem poinformowała, że skierowała w tej sprawie pismo do UOKiK.

Dostępność alkoholu w tubkach nie podoba się także ministrze edukacji narodowej Barbarze Nowackiej. „Jestem głęboko oburzona. Też jestem rodzicem i kiedy to zobaczyłam, byłam głęboko wstrząśnięta” – mówiła w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Zaznaczyła, że jeszcze we wtorek z MEN wyjdzie w tej sprawie pismo do resortu zdrowia z prośbą o zmianę przepisów dotyczących opakowań, w których sprzedawany jest alkohol.

Z kolei Donald Tusk oświadczył, że „sprawa budzi uzasadnione emocje” i zapowiedział, że minister rolnictwa Czesław Siekierski „znajdzie szybkie rozwiązanie związane z problemem alkoholowych saszetek”.

Alkohol przyczyną chorób i rodzinnych dramatów

Walka z alkoholizmem to sprawa ważna. W raporcie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r. czytamy, że aż 1,5 mln dzieci w Polsce (czyli co piąte) wychowuje się w rodzinach alkoholików. Blisko 500 tys. spośród tych dzieci znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu.