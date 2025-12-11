Dziennik Ustaw z 11 grudnia 2025 r. (poz. 1757 - 1763)

Aktualizacja: 11.12.2025 22:39 Publikacja: 11.12.2025 21:21
1763 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
1762 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
1761 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym
1760 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
1759 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych
1758 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
1757 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyka
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Kierowcy nie będą musieli zatrzymywać przed strzałką do warunkowego skrętu w prawo, jeśli Ministerstwo Infrastru...
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła zastrzeżenia do projektu ustawy, który ma uregulować status osób powo...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji publicznych obszerny projekt nowelizacji ustawy o s...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas