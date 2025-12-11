Dziennik Ustaw z 11 grudnia 2025 r. (poz. 1757 - 1763)

1763 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1762 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

1761 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

1760 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

1759 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych