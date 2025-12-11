Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dziennik Ustaw z 11 grudnia 2025 r. (poz. 1757 - 1763)

Publikacja: 11.12.2025 21:21

dział prawa

1763 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

1762 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu 

1761 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym 

1760 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych 

1759 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych 

Reklama
Reklama

1758 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

1757 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyka 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Dzu
Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Praca, Emerytury i renty
O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Tzw. zielona strzałka sygnalizuje warunkowy skręt w prawo
Prawo drogowe
Koniec mandatów za zieloną strzałkę? Ministerstwo szykuje rewolucyjne zmiany
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Fundacja Helsińska nie zostawia suchej nitki na projekcie resortu Waldemara Żurka
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Nieruchomości
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama