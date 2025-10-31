Dziennik Ustaw z 31 października 2025 r. (poz. 1496-1506)

1506 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31 października 2025 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2026

1505 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31 października 2025 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2026

1504 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2025 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

1503 Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

1502 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego