1054 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.4 Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności

1053 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie koordynacji procesu legislacyjnego wdrażającego deregulację

1052 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 października 2025 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

1051 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

1050 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2025 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji 14.4 Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych – moduł 1 Transfer wiedzy w oparciu o demonstracje