Rzeczpospolita
Prawo
Dziennik Ustaw z 23 września 2025 r. (poz. 1266 - 1274)

Publikacja: 23.09.2025 22:21

1274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych 

1273 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa 

1272 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 

1271 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

1270 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych 

1269 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną 

1268 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 

1267 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

1266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej 

