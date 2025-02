„Jak zatem widać priorytetem obecnie zarządzanej KAS nie są realne pieniądze i wyniki. Zanotowano wyraźny spadek zabezpieczeń i kwot odzyskanych po kontroli. To jest powrót do starych metod i to powrót bardzo nieudolny! Szczególnie niepokoi fakt, że skoro według obecnego Szefa KAS wzrosła liczba pustych faktur i kwot nimi objętych to dlaczego mamy tak duży spadek kwoty objętej postępowaniami przygotowawczymi w VAT ( z 3 miliardów do 1.8 miliarda)? Skoro wykryto więcej i na większą kwotę to dlaczego nie prowadzi się dochodzeń i śledztw? Nie chcecie? Nie potraficie? DLACZEGO?” - grzmi Jagodzińska.

Szefostwo KAS: trzeba brać pod uwagę specyfikę procedur

Wiceminister Stawicki przyznaje, że widać różnice w kwestii uszczupleń, objętych postępowaniami VAT-owskimi. „Ale trzeba pamiętać, że w przypadku postępowań przygotowawczych mamy zazwyczaj do czynienia z pewnym ”ciągiem technologicznym„. A wiec mamy kontrolę, która przekształca się w postępowanie podatkowe, potem jest decyzja wymiarowa organu, następnie w niektórych przypadkach czeka się na rozstrzygnięcie organu wyższej instancji i dopiero wszczyna się postępowanie przygotowawcze” - powiedział PAP Stawicki. Dodał, że w tym przypadku na wyniki np. roku 2024 złożyły się w dużej mierze efekty działań kontrolnych lat wcześniejszych.

Wiceszef KAS odniósł się także do krytyki Związkowej Alternatywy w sprawie spadku wartości zabezpieczonego mienia w ramach postępowań karnych i karno-skarbowych. W roku 2023 było to ponad 2,06 mld zł oraz nieco ponad 792 mln zł w roku ubiegłym.

„Jeśli idzie o kwoty zabezpieczeń majątkowych w postępowaniach przygotowawczych, to tu mamy element tak zwanego "strzału". Generalnie jeśli chodzi o zabezpieczenie w postaci mienia nieruchomego, ruchomego i środków pieniężnych, to w roku 2024 ich wartość była o 2 mln zł wyższa niż w roku 2023. Natomiast w statystykach roku 2023 zostało ujęte zabezpieczenie ze śledztwa dotyczącego sprawy hazardowej" – powiedział. Wskazał, że postępowania przygotowawcze, w tym także zabezpieczone w ich toku mienie, to efekt wcześniejszych działań, m.in. kontrolnych.

W jego opinii, przy ocenie wyników działalności organów skarbowych należy brać pod uwagę specyfikę niektórych procedur. Jako przykład podał postępowanie podatkowe, wszczynane po wykryciu nieprawidłowości przez wcześniejsze kontrole.