Z cyberbezpieczeństwem jest trochę jak z RODO. Dużo straszenia

Wiele organizacji branżowych i firm w trakcie konsultacji zwracało uwagę, że w polskim projekcie ustawy mamy do czynienia z „nadregulacją” względem dyrektywy NIS2 – 14 sektorów kluczowych versus 11 w dyrektywie unijnej. I w nowym projekcie ustawy minister cyfryzacji zdecydował się na określenie wprost, że 10 sektorów będzie uznanych za kluczowe, zaś 7 uznanych za ważne. W samej dyrektywie łącznie wskazanych jest 18 sektorów, jednak u nas banki i instytucje finansowe zostały zaliczone do jednej kategorii. W najnowszej wersji projektu ujęto zatem tyle samo sektorów objętych regulacjami, jak w dyrektywie.

Do podmiotów ważnych zaliczone będą średnie przedsiębiorstwa, o ile działają w którymś z 17 sektorów wskazanych w ustawie. W przypadku przedsiębiorstw działających w 7 sektorach ważnych za tego rodzaju podmioty uznane zostaną zarówno duże, jak i średnie firmy. Chodzi tu m.in. o produkcję (a także dystrybucję) chemikaliów, żywności czy elektroniki. Ponownie, w przypadku przedsiębiorstw komunikacji elektronicznej także mikro lub małe firmy są klasyfikowane jako podmioty ważne.

Jakie dokładnie obowiązki nałoży na wszystkie te podmioty ustawa o KSC i dyrektywa NIS2? Bo dużo jest straszenia, że będzie to wielka rewolucja.

Trochę przypomina to sytuację sprzed kilku lat, gdy wprowadzano RODO, co wzbudziło niepewność wśród przedsiębiorców i instytucji. Wprowadzane regulacje będą się wiązały z nowymi obowiązkami, które obejmą znacznie większą liczbę podmiotów, bo szacunki mówią, że o ile dotychczas mieliśmy do czynienia z około 400 operatorami usług kluczowych, to po nowelizacji będzie to prawie 40 tys. podmiotów, a więc wzrost stukrotny. Moim zdaniem należy jednak podchodzić do całej sprawy z rozsądkiem, bo nie wszystkie wprowadzane ustawą obowiązki będą stanowić zupełne novum.

Pierwszym i bazowym krokiem dla każdego podmiotu kluczowego czy ważnego będzie dokonanie zgłoszenia do wykazu tych podmiotów, prowadzonego przez ministra cyfryzacji. Polska do 17 kwietnia 2025 r. musi przedstawić Komisji Europejskiej wykaz podmiotów kluczowych i ważnych, które do tego dnia zostaną zidentyfikowane w naszym kraju. Przedsiębiorstwa będą miały na zgłoszenie się trzy miesiące od wejścia w życie ustawy. Mamy więc dobry moment, żeby dokonać samoidentyfikacji, spróbować określić, czy będzie się takim podmiotem.

Jak można to zrobić przed wejściem w życie ustawy?