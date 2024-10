Nadchodzą sądne dni. Polski biznes kontra hakerzy i boty

Wyzwanie dla nauki i edukacji

Ogólną zasadą jest jednak to, że regulacje AI Act będą stosowane od sierpnia 2026 r., a zatem po dwóch latach – tak będzie np. z wymogiem transparentności, czyli obowiązkiem informowania użytkownika, że wchodzi w interakcję z botem (chodzi m.in. o konieczność oznaczenia, że tekst, obraz czy film został stworzony przez sztuczną inteligencję). Na razie nie ma informacji, kiedy polskie regulacje w tym zakresie zaczną obowiązywać. MC poinformowało, że w środę opublikuje projekt ustawy o systemach AI i przekaże go do konsultacji. Jak wskazuje Krzysztof Stefański, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator AI Work Team, potrzebne są akty prawne, które pomogą w implementacji unijnego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego, co może być wyzwaniem. – Trzeba pamiętać, że nasz system prawa nie należy do zbyt elastycznych – tłumaczy.

Ale wyzwań w zakresie AI jest więcej. To kwestia wielowarstwowa. Jego zdaniem szczególnie dużo do zrobienia jest w obszarze gospodarki – począwszy od promowania rozwoju projektów opartych na AI, m.in. poprzez stworzenie funduszu AI, adresowanego do start-upów oraz małych i średnich firm, zwiększenie dostępności technologii dla biznesu, po promowanie przedsięwzięć opartych na tej technologii, szczególnie takich, które mogą odnieść międzynarodowy sukces biznesowy.

– Być może największe wyzwania stoją w odniesieniu do nauki i edukacji. Zwiększenie potencjału naukowego polskich uczelni i mądre wykorzystywanie wyników badań polskich naukowców to konieczność, jeśli chcemy odgrywać liczącą się rolę w globalnym wyścigu związanym z AI. Jednak absolutnym priorytetem muszą być odpowiednie zmiany w edukacji – wylicza prof. Stefański.