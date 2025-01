Czy samorząd doradców mógł żądać danych o stosowaniu k.k.s. przez fiskusa? NSA orzekł

To, że samorząd zawodowy np. doradców podatkowych ma określone uprawnienia publiczne, z automatu nie uprawnia go do żądania tzw. informacji przetworzonej. Musi konkretnie wykazać, dlaczego jest to istotne dla interesu publicznego.