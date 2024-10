Koniec z pracą urzędów od 8.00 do 16.00. Co chce zrobić rząd?

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia ma zostać podpisane jeszcze w tym roku. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Koniec z pracą urzędów od 8 do 16. W jakich godzinach mają teraz pracować?

Zgodnie z projektem rozporządzenia kierownik urzędu będzie miał obowiązek takiego ustalenia czasu pracy urzędu, aby praca w nim była wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin w każdym z tych dni. Najwcześniejszą porą rozpoczynania pracy urzędu będzie mogła być godz. 7, co będzie oznaczało pracę urzędu do godz. 15., zaś najpóźniejszą - godz. 10, co spowoduje, że taki urząd będzie pracował do godz. 18. W urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, kierownik urzędu ustala rozkład czasu pracy pracowników w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane między godziną 8 a godziną 18. Będzie to oznaczało możliwość ustalania w urzędach pracy zmianowej.

Autorzy projektu podkreślają, że czym innym są godziny pracy urzędu (w znaczeniu jego dostępności dla interesantów lub współpracy z innymi urzędami), a czym innym godziny pracy poszczególnych pracowników, które powinny być przez przełożonych tak ustalone, aby w godzinach pracy urzędu obsada pracownicza była adekwatna do wykonywanych zadań. „W kwestiach dotyczących systemów i rozkładów czasu pracy poszczególnych pracowników zastosowanie będą miały regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz (w sprawach w niej nieuregulowanych) w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Nie będzie zatem przeszkód do stosowania w urzędzie, tak jak obecnie, ruchomego czasu pracy czy indywidualnego rozkładu czasu pracy, pod warunkiem zapewnienia pracy urzędu zgodnie z zasadami określonymi w projektowanym rozporządzeniu” - czytamy w uzasadnieniu.

Potrzeby pracowników urzędów brane pod uwagę

Projekt rozporządzenia wprowadza zasadę dotyczącą ustalania rozkładu czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia – kierownik urzędu, w miarę możliwości, będzie brał pod uwagę ważne względy osobiste lub rodzinne pracowników. Ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań na stanowisku pracy, rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać pracę zmianową. Ponadto, ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej w komórce organizacyjnej lub na stanowisku pracy, przewiduje się możliwość ustalenia dniem pracy takiego dnia tygodnia, który nie jest dniem pracy w urzędzie.