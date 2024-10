Będą zmiany w rekrutacji do Policji i Straży Granicznej. Ustawa "antywakatowa" podpisana

Uproszczona rekrutacja dla absolwentów klas mundurowych i byłych policjantów

Najważniejsze zmiany w ustawie o Policji sprowadzają się do usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do dwóch grup kandydatów, tj. absolwentów tzw. klas mundurowych oraz byłych funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Nowa ustawa przewiduje prowadzenie odrębnego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od ukończenia oddziału o profilu mundurowym (liceum ogólnokształcącego lub technikum), dla którego został określony odpowiedni program szkolenia. Zakłada się, że postępowanie kwalifikacyjne wobec takich kandydatów nie będzie obejmowało testu wiedzy. Ponadto będą oni zwolnieni z etapu test sprawności fizycznej w sytuacji, gdy uzyskają pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły w oddziale o profilu mundurowym.



Uproszczenia w naborze obejmą również byłych funkcjonariuszy, którzy postanowili ponownie wstąpić do służby w Policji. Z uwagi na zróżnicowane doświadczenie oraz nabyte kwalifikacje zawodowe, a także czas pozostawania poza służbą wyodrębniono cztery ścieżki postępowania kwalifikacyjnego wobec tych kandydatów. "W art. 25 ust. 13 i 14 ustawy o Policji ustawa przewiduje wydłużenie możliwości zastosowania opisanej w nim procedury kwalifikacyjnej w stosunku do kandydata, który przed upływem 5 lat (a nie jak dotychczas 3 lat) od dnia zwolnienia ze służby w Policji złożył podanie o przyjęcie do służby. Powyższe będzie umożliwiało przystąpienie do uproszczonego postępowania kwalifikacyjnego większej liczby kandydatów, co przyczyni się do uzupełnienia wakujących stanowisk w Policji" - czytamy w komunikacie na stronie prezydenta.

Dodatkowo w ustawie o Policji pojawi się zapis, który będzie zapewniał absolwentom klas o profilu mundurowym, kandydatom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Policji oraz byłym funkcjonariuszom Policji, którzy ukończą z wynikiem pozytywnym etapy postępowania kwalifikacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do służby. Jak wyjaśniono w komunikacie, „zagwarantowanie pierwszeństwa byłym funkcjonariuszom Policji, absolwentom oddziałów o profilu mundurowym, czy kandydatom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Policji od co najmniej 5 lat w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadającym odpowiednie kwalifikacje i kompetencje pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji w przyjęciu do służby wynika z potrzeby uzupełnienia różnych wakujących stanowisk w jednostkach organizacyjnych Policji. Z uwagi na posiadane kwalifikacje osoby te bezpośrednio po przyjęciu będą mogły być skierowane do służby, co przyczyni się do sprawniejszej realizacji ustawowych zadań tej formacji”.

Będzie służba kontraktowa w Policji

To nie wszystko. Ustawa wprowadza też możliwość przyjęcia do służby kontraktowej, przede wszystkim w wyodrębnionych oddziałach prewencji Policji. Dodatkowo w uzasadnionych potrzebami służby przypadkach policjanci w służbie kontraktowej będą przyjmowani również do innych rodzajów służb w Policji, z zastrzeżeniem że przyjęcie będzie możliwe jedynie na stanowiska w korpusie szeregowych Policji. Co więcej, "w uzasadnionych przypadkach kontrakt będzie mógł być

zawarty nawet z kandydatem nieposiadającym wykształcenia średniego lub średniego branżowego ubiegającym się o przyjęcie na stanowisko służbowe, na którym są

wymagane specjalistyczne kwalifikacje, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji".