Lekarze boją się leczyć pacjentów w domu - klauzula miłosiernego samarytanina może nie wystarczyć

„Wytyczne mówią, że każdy pacjent z saturacją poniżej 94 proc. powinien być bezwzględnie hospitalizowany. W sytuacji, gdy zabraknie dla niego miejsca w szpitalu, lekarz rodzinny mógłby się starać zaopiekować się nim w domu, np. podając leki przeciwkrzepliwe czy sterydy, co obecnie często przynosi ogólnie dobry skutek. Czy podając w domu leki szpitalne, co jest niezgodnie z wytycznymi, ryzykujemy proces?" – pyta lekarka, która zgłosiła się do Zespołu Kryzysowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (ZK OZZL).

– Robiłbym wszystko, by ten pacjent znalazł się w szpitalu. Jeżeli mamy gwałtowny spadek saturacji, powinniśmy bezwzględnie wezwać karetkę, bo taka osoba musi znaleźć się pod tlenem – podkreśla. Dodaje, że leczenie w domu jest ryzykowne nawet dla pacjenta w stanie stabilnym i bez chorób współistniejących, bo jego stan może się gwałtownie pogorszyć. Przed odpowiedzialnością karną w takich sytuacjach miała chronić medyków klauzula miłosiernego samarytanina, czyli art. 24 opublikowanej w niedzielę nowelizacji niektórych ustaw w zw. z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z Covid-19. Mówi on, że osoby, które udzielając świadczeń zdrowotnych w epidemii, działając w szczególnych okolicznościach, nieumyślnie spowodowały śmierć, uszczerbek na zdrowiu oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie popełniają przestępstwa. Zasady nie stosuje się, gdy medyk w rażący sposób nie zachował ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Opisywany przypadek mógłby być modelem zastosowania klauzuli: mamy stan epidemii, udzielamy świadczenia zdrowotnego jako lekarz w ramach leczenia Covid-19 i działamy w szczególnych okolicznościach, bo szpital nie przyjął pacjenta. By uchronić się przed zarzutem niedochowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, zalecałabym skonsultowanie się np. z konsultantem wojewódzkim lub przynajmniej specjalistą. Ważne, by lekarz udokumentował próby skierowania pacjenta do szpitala czy konsultacji. Pozwoli to wykazać przesłanki pozwalające uniknąć odpowiedzialności karnej. Ustawa z 28 października zawierająca klauzulę została ogłoszona dopiero 28 listopada i w większości obowiązuje od 29 listopada, co oznacza m.in., że lekarze zostali pozbawieni możliwości skorzystania z klauzuli w przypadku błędu medycznego popełnionego w listopadowej fali pandemii.