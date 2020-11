Koronawirus: rząd dopuszcza tylko narciarstwo jednodniowe

Właściciele stoków narciarskich toczą bój z rządem o swe być albo nie być. We wtorek wygrali bitwę. Stoki mają działać. Hotele, pensjonaty i kwatery pozostaną jednak zamknięte. Pojawia się więc szansa dla narciarzy, ale tych jednodniowych, mieszkających w pobliżu stoków. Reszta pewnie wyjedzie za granicę, choćby do Czech czy Austrii.

– Protokół sanitarny wypracowany wspólnie z branżą narciarską został dziś zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny – oświadczył we wtorek wicepremier Jarosław Gowin. A to oznacza, że stoki narciarskie i turystyczne będą otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym, aby zapewnić bezpieczeństwo i pracownikom, i użytkownikom.

– Czekamy teraz na wytyczne głównego inspektora sanitarnego. Potem ruszymy do przygotowań, choć już wiadomo, że to nie będzie dobry sezon – mówi. Podkreśla, że stowarzyszenie polskich stacji narciarskich skupia ok. 90 proc. stacji narciarskich w Polsce, i zapewnia, że wszystkie przygotują się do sezonu perfekcyjnie. Wiadomo jednak, że gości będzie dużo mniej niż zwykle.