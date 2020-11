Jak uniknąć koronawirusa - są wytyczne dla ośrodków narciarskich

- W dobrych, rzeczowych rozmowach z branżą narciarską wypracowaliśmy protokół sanitarny, który jeszcze dziś skonsultujemy z GIS. Wygląda na to, że wkrótce będziemy mogli ogłosić dobre wieści dla narciarzy - napisał na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, Jarosław Gowin.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ferie zimowe będą skumulowane w jednym okresie - między 4 a 17 stycznia. Radził obywatelom, by nie planowali zimowych wyjazdów na narty. Z kolei wicepremier Gowin pytany w Polsat News o to, czy oznacza to zamknięcie wyciągów narciarskich zaznaczył, że skoro branża turystyczna i hotelarska jest zamknięta, to wydaje się rzeczą oczywistą, że będzie to dotyczyć również wyciągów narciarskich.

Po tych słowach Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne zapowiedziało przedstawienie rządowi argumentów za otwarciem branży narciarskiej.

Najwyraźniej okazały się one skuteczne, gdyż Jarosław Gowin podał dziś nowe informacje. A wiceszef Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy wskazał na Twitterze, że wypracowanie reżimu sanitarnego ma zapewnić "bezpieczeństwo turystów i pracowników stoków narciarskich".

Tymczasem Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił zestaw rekomendacji odnoszący się do sektora sportów i rekreacji zimowej. Według ZPP, przestrzeganie takich rekomendacji oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, pozwoliłoby utrzymać ciągłość funkcjonowania działalności gospodarczej w Polsce w okresie zagrożenia epidemicznego.