Polacy nie chcą poddawać się testom na koronawirusa

Chcąc uniknąć izolacji, pacjenci coraz częściej odmawiają wykonania testów na koronawirusa. Niektórzy posuwają się nawet do gróźb pod adresem medyków.

Do zespołu ds. naruszeń w ochronie zdrowia Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Warszawie trafia coraz więcej zgłoszeń od lekarzy podstawowej opieki zdrowotne (POZ). Chodzi o groźby ze strony pacjentów wysyłanych na test w kierunku Covid-19. Poniżej dalsza część artykułu

Prośbą albo groźbą – Ostatnio obserwujemy zmianę mentalności pacjentów. O ile na początku pandemii każdy z najmniejszymi objawami chciał mieć wykonane badanie, o tyle dziś chorzy coraz częściej proszą, by nie wysyłać ich na test. Tłumaczą, że jeśli małżonek zostanie wysłany na kwarantannę, to straci pracę, a rodzina środki do życia. Staramy się przekonywać, że w razie pogorszenia stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji wynik testu jest kluczowy do poruszania się w systemie – mówi prezes OIL w Warszawie Łukasz Jankowski, nefrolog. Dodaje, że gdy próby przekonania lekarza zawodzą, niektórzy pacjenci posuwają się do niewybrednych gróźb.

Podobne przypadki zgłaszają także członkowie skupiającej lekarzy POZ Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

– Pretensje do lekarzy są o tyle nieuzasadnione, że jesteśmy jedynie wykonawcami obowiązku ustawowego. Ustawa o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zobowiązuje nas do zgłaszania podejrzenia choroby zakaźnej do organów sanitarnych, szczególnie w obecnej sytuacji epidemicznej. Nie stosując się do naszych zaleceń, pacjent ryzykuje wysoką grzywnę, a w sytuacji uporczywego uchylania się od obowiązku kwarantanny – sankcje karne – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego dr Jacek Krajewski.

Jego słowa potwierdza mec. Jolanta Budzowska, radca prawny z Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy.

– Lekarz ma obowiązek – lecząc zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – skierować na test, jeśli podejrzewa Covid-19, bo jest to element prawidłowego procesu diagnostycznego, a pacjent ma obowiązek taki test wykonać, m.in. w celu zapobiegania zakażeniom innych osób – tłumaczy.

– To też kwestia etyki zawodowej. Nie wysyłając pacjenta na test, lekarz ryzykuje zdrowie ludzi, których taka osoba może zakazić – zauważa Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, ozdrowieniec z Covid-19.

Rozmowa nagrywana Sposób na takich pacjentów znalazł lekarz POZ z woj. kujawsko-pomorskiego, znany na Twitterze jako Patrick House MD.

– Mam dla nich jasny przekaz: nasza rozmowa jest nagrywana, a oni właśnie udowodnili, że spełniają kryteria skierowania na test. Mówię też, że zlecenie już poszło i jeżeli nie zgłoszą się na badanie, i tak zostanie na nich nałożona obowiązkowa dziesięciodniowa kwarantanna. Większość to przekonuje, bo wolą kilka dni zaczekać na test i wynik niż ryzykować półtora tygodnia zamknięcia – mówi. Dodaje, że taka informacja może spowodować, iż osoby z objawami przestaną się zgłaszać do lekarza albo spróbują go zmienić. – Na to już nie mamy wpływu – podsumowuje.

Opinia dla „rzeczpospolitej" Aleksandra Powierża, radca prawny, wspólniczka w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Podsiadły-Gęsikowska Powierża