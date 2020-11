Przez błąd posłów PiS ustawa covidowa wejdzie w życie z opóźnieniem

RMF zwraca uwagę, że wszystkie te zmiany mogłyby być już obowiązującym prawem, gdyby nie pomyłka w głosowaniu grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, która poparła poprawkę Senatu. Przyznała ona stuprocentowy dodatek covidowy wszystkim lekarzom, a nie - jak od początku chciała partia rządząca - wyłącznie medykom skierowanym do walki z pandemią.

Nowelizacja naprawcza natychmiast została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu, ale jak podaje RMF FM izba wyższa będzie jednak broniła dodatku dla wszystkich lekarzy, bo to pomysł senackiej większości. Co więcej, senatorowie nie zamierzają się spieszyć, zajmą się nowelizacją w niemal ostatnim możliwym terminie - na posiedzeniu 25-27 listopada.