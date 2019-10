Farmaceuci chcą zakazu reklamowania wyrobów medycznych przez medyków

„Do filmu reklamowego poszukujemy prawdziwej farmaceutki w wieku 30–45 lat" – to ogłoszenie dotyczące wyrobu medycznego ożywiło prowadzoną od lat dyskusję o zakazie reklamowania wyrobów medycznych. Do tego stopnia, że szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) Grzegorz Cessak zapewnił, że na dniach do konsultacji publicznych trafi projekt nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych z rozdziałem o reklamie „na wzór leków".

