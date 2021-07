Mirosław Wróblewski: Obywateli można zmusić do szczepień, ale potrzebna jest ustawa

Uprawnienia dla zaszczepionych, ale też limity dostępu do niektórych usług, wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z konstytucją wszelkie ograniczenia praw i wolności mogą być wprowadzone tylko drogą ustawy. Sąd Najwyższy wydał już wyroki dotyczące ograniczania rozporządzeniem prawa do zgromadzeń. To samo dotyczy dostępu do dóbr kultury. Ograniczenia te oczywiście są uzasadnione społecznie, ale nie są legalne. Dodać trzeba, że upoważnienia ustawowe do wydania rozporządzenia przez RM zawarte w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawierają dla niej umocowania do wprowadzania w tym zakresie ograniczeń o charakterze podmiotowym. Trudno też wyobrazić sobie skuteczne środki egzekucji dla osób zaszczepionych. Można zgłaszać do rzecznika praw konsumenta, że organizator koncertu nie chce sprzedać biletu. Można się też domagać respektowania swoich praw na drodze cywilnej, ale trudno się spodziewać, że ktoś się na to zdecyduje. Można też wezwać policję. Przypominam jednak, że z kodeksu wykroczeń zniknął art. 138, który penalizował umyślną odmowę świadczenia bez uzasadnionej przyczyny. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest on niezgodny z ustawą zasadniczą. Zdaniem TK wolność działalności gospodarczej jest najważniejsza i przedsiębiorca może się powołać na klauzulę sumienia, odmawiając usługi czy sprzedaży towaru. Może więc odmówić wydrukowania plakatu osobie LGBT lub sprzedaży biletu do kina osobie zaszczepionej, a z restauracji wyprosić matkę karmiącą dziecko. Mandatu od policji już nie dostanie.