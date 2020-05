Masowe szczepienia na koronawirusa będą trudne bez informatyzacji

Do czasu wynalezienia szczepionki ma obowiązywać w Polsce nakaz noszenia maseczek – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Naukowcy z całego świata prowadzą intensywne prace nad szczepionką, ale nasz system ochrony zdrowia wydaje się nieprzygotowany na masowe szczepienie obywateli.

– Patrząc, jak nieporadnie zachowuje się kierownictwo resortu zdrowia w walce z epidemią, nie spodziewam się, żeby było w stanie skutecznie nie tylko przeprowadzić, ale nawet uzyskać te szczepionki – mówi dr Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. – Jeżeli rząd nie był w stanie kupić z UE maseczek, kombinezonów i rękawiczek, to wątpię, czy da radę z zakupem najlepszej szczepionki dla obywateli – uzasadnia. I dodaje, że skoro w Polsce nie udało się wprowadzić masowego testowania w kierunku koronawirusa, trudno będzie przeprowadzić masowe szczepienia.

– Na pewno ministerstwo powinno się do nich przygotowywać już dziś – zauważa dr Pakulski, pulmonolog i specjalista zdrowia publicznego.

– Na pewno bardzo pomogłoby wprowadzenie elektronicznej karty szczepień, powiązanej z internetowym kontem pacjenta. Dziś obowiązkowe szczepienia zarówno dzieci, jak i dorosłych dokumentowane są w formie papierowej. U dzieci wpisywane są do książeczki zdrowia, a dorośli, np. kierowani na operację, dostają zaświadczenie. Jedno i drugie łatwo zgubić – zauważa Michał Byliniak i dodaje, że szczepienie na koronawirusa trzeba będzie prawdopodobnie weryfikować w wielu instytucjach i przy wielu okazjach: – Dlatego dobrze by było, gdyby już dziś rejestr szczepień był elektroniczny, a szczepienia wpisywane do IKP – podkreśla. Dodaje, że dzięki temu zarówno lekarz, jak i farmaceuta mogliby przypominać pacjentom o szczepieniach, o których zapomnieli albo które pominęli.